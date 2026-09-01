UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Riquier-ès-Plains

Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains

dimanche 13 décembre 2026 · Saint-Riquier-ès-Plains

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
76460 Saint-Riquier-ès-Plains
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Riquier-ès-Plains

Marché de l’avent

Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:30:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Venez découvrir de nombreux exposants pour faire le plein d’idées cadeaux artisans, commerçants, créateurs!
Buvette et petite restauration à disposition.
De 9h30h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre   .

Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie   striquieranimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de l’avent

L’événement Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre