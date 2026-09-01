Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains
dimanche 13 décembre 2026 · Saint-Riquier-ès-Plains
Informations pratiques
Saint-Riquier-ès-Plains
Marché de l’avent
Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:30:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Venez découvrir de nombreux exposants pour faire le plein d’idées cadeaux artisans, commerçants, créateurs!
Buvette et petite restauration à disposition.
De 9h30h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre .
Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie striquieranimation@gmail.com
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English : Marché de l’avent
L’événement Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre