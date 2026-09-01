Informations pratiques

Saint-Riquier-ès-Plains

Marché de l’avent

Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 09:30:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Venez découvrir de nombreux exposants pour faire le plein d’idées cadeaux artisans, commerçants, créateurs!

Buvette et petite restauration à disposition.

De 9h30h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre .

Salle des fêtes Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie striquieranimation@gmail.com

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English : Marché de l’avent

L’événement Marché de l’avent Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre