Marché de l’Avent, place du marché Sainte-Féréole

Marché de l’Avent,

place du marché Place de l’Église Sainte-Féréole Corrèze

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Noël va scintiller place de l’église ! Artisanat d’art et décoration de Noël, distribution de sapin par l APE, lancement des illuminations de Noël, dégustation et commande d’huitre par la SSSF illumination du sapin de Noël. .

place du marché Place de l’Église Sainte-Féréole 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 78 00

