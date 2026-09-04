AGENDA · Soubise
Marché de l’Avent rue de Vigé Soubise
samedi 5 décembre 2026 · rue de Vigé · Soubise
Informations pratiques
Soubise
Marché de l’Avent
rue de Vigé Salle des fêtes Soubise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Organisé par le club de judo.
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rue de Vigé Salle des fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 44 81 judo.soubise@hotmail.com
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English : Advent Market
Organised by the judo club.
L’événement Marché de l’Avent Soubise a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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