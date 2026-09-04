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AGENDA · Soubise

Marché de l’Avent rue de Vigé Soubise

samedi 5 décembre 2026 · rue de Vigé · Soubise

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue de Vigé
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17780 Soubise
Département
Charente-Maritime
Tarif

Soubise

Marché de l’Avent

rue de Vigé Salle des fêtes Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Organisé par le club de judo.
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rue de Vigé Salle des fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 38 44 81  judo.soubise@hotmail.com

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English : Advent Market

Organised by the judo club.

L’événement Marché de l’Avent Soubise a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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