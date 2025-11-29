Marché de l’avent TOUROUVRE Tourouvre au Perche

TOUROUVRE Place Louis Debray Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Le Comité des fêtes de Tourouvre organise un marché de l’avent exposants: producteurs locaux, cadeaux, artisanat, Enchanteur, activités pour les enfants, balade en calèche, spectacle de feu …. Présence du père Noël….

Restauration sucrées et salées sur place et buvette.

Concours de bûche pâtissière. .

TOUROUVRE Place Louis Debray Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 20 70 13 85 comitetourouvre@gmail.com

