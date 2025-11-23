Marché de l’Avent Salle des Fêtes Uchacq-et-Parentis

Marché de l’Avent

Salle des Fêtes 2625, route de la Base Uchacq-et-Parentis Landes

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’assiciation Bien Vivre à Uchacq et Parentis organise un marché de l’avent objets en bois, création pour enfants, bijoux, décoration de Noël, livres, bougies, vins, miel, gourmandises, charcuterie.

Restauration sur place 12 euros et réservations avant le 16 novembre 2025 .

Salle des Fêtes 2625, route de la Base Uchacq-et-Parentis 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 20 74 35

