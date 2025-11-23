Marché de l’avent Verneuil-le-Château

Marché de l’avent Verneuil-le-Château dimanche 23 novembre 2025.

Marché de l’avent

Verneuil-le-Château Indre-et-Loire

Nouvelle édition de ce marché durant lequel vous pourrez flâner au milieu des étals des exposants, déguster un vin chaud ou un chocolat chaud, rencontrer le Père Noël et profiter des autres animations proposées (chants de Noël, jongleur, tombola…).

Verneuil-le-Château 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 33 34 01

English :

Another edition of this market, during which you can stroll among the stalls of the exhibitors, taste mulled wine or hot chocolate, meet Santa Claus and enjoy the other activities on offer (carols, juggler, tombola…).

German :

Neue Ausgabe dieses Marktes, während dessen Sie durch die Stände der Aussteller schlendern, einen Glühwein oder eine heiße Schokolade probieren, den Weihnachtsmann treffen und von den anderen angebotenen Animationen profitieren können (Weihnachtslieder, Jongleur, Tombola…).

Italiano :

Quest’anno torna il mercatino, con tante occasioni per curiosare tra le bancarelle, gustare un bicchiere di vin brulé o di cioccolata calda, incontrare Babbo Natale e partecipare alle altre attività proposte (canti di Natale, giocoleria, tombola, ecc.).

Espanol :

Este año vuelve el mercado, con muchas oportunidades para recorrer los puestos, disfrutar de un vaso de vino caliente o chocolate caliente, conocer a Papá Noel y participar en las demás actividades que se ofrecen (canto de villancicos, malabares, tómbola, etc.).

L’événement Marché de l’avent Verneuil-le-Château a été mis à jour le 2025-10-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme