Marché de l’Avent

rue de Provence Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Plongez dans la magie de Noël avec des stands de décorations scintillantes, douceurs, vin chaud et idées cadeaux artisanales. Une ambiance chaleureuse pour préparer les fêtes avec joie et gourmandise !

Vente de produits de Noël (décorations, guirlandes, boules de Noël…) et d’artisanat local, idées cadeaux, gâteaux et décoration de Noël, vin chaud… .

rue de Provence Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 74 72 mairie@vieuxthann.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with stalls featuring sparkling decorations, sweets, mulled wine and handcrafted gift ideas. A warm atmosphere to prepare for the festive season with joy and indulgence!

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber der Weihnacht mit Ständen, an denen glitzernde Dekorationen, Süßigkeiten, Glühwein und handgefertigte Geschenkideen angeboten werden. Eine gemütliche Atmosphäre, um sich mit Freude und Leckereien auf die Feiertage vorzubereiten!

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale con bancarelle che vendono decorazioni scintillanti, dolci, vin brulé e idee regalo artigianali. È il modo perfetto per prepararsi alle festività!

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad con puestos que venden adornos brillantes, dulces, vino caliente e ideas de regalos artesanales. Es la forma perfecta de prepararse para las fiestas

L’événement Marché de l’Avent Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay