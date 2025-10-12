Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron

Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron dimanche 12 octobre 2025.

Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron

place Féron Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 13:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Marché de producteurs locaux bio ou conventionnels et d’artisans locaux.

.

place Féron 59610 Nord Hauts-de-France +33 3 27 60 10 46 mairiedeferon@wanadoo.fr

English :

Market of local organic or conventional producers and local craftsmen.

German :

Markt mit lokalen Bio- oder konventionellen Erzeugern und lokalen Handwerkern.

Italiano :

Mercato dei produttori locali biologici o convenzionali e degli artigiani locali.

Espanol :

Mercado de productores locales ecológicos o convencionales y artesanos locales.

L’événement Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’Avesnois