Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron dimanche 12 octobre 2025.
place Féron Nord
Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-12-14 13:00:00
2025-10-12
Marché de producteurs locaux bio ou conventionnels et d’artisans locaux.
place Féron 59610 Nord Hauts-de-France +33 3 27 60 10 46 mairiedeferon@wanadoo.fr
English :
Market of local organic or conventional producers and local craftsmen.
German :
Markt mit lokalen Bio- oder konventionellen Erzeugern und lokalen Handwerkern.
Italiano :
Mercato dei produttori locali biologici o convenzionali e degli artigiani locali.
Espanol :
Mercado de productores locales ecológicos o convencionales y artesanos locales.
