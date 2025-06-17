Marché de l’Avesnois® de Hon-Hergies Site de l’ancienne gare Hon-Hergies

Marché de l’Avesnois® de Hon-Hergies

Site de l’ancienne gare Place Maxime Ansieau Hon-Hergies Nord

Début : Vendredi 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-12-05 20:30:00

Marché de producteurs locaux et artisanaux.

Site de l’ancienne gare Place Maxime Ansieau Hon-Hergies 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 27 63 17 67 luc.bertaux1@orange.fr

English :

Market of local producers and craftsmen.

