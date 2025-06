Marché de l’emploi – Saint-Palais 19 juin 2025 09:00

Pyrénées-Atlantiques

Marché de l'emploi Marché couvert Saint-Palais

19 juin 2025 09:00

16:30:00

2025-06-19

Venez rencontrer l’équipe de l’antenne de Saint-Palais du GE64: Julie, Charlotte et Laure, en partenariat avec les entreprises adhérentes.

Demandeurs d’emplois, jeunes étudiants, en recherche de reconversion ou de formation, venez découvrir de nombreux postes à pourvoir et profitez de conseils avec les ateliers Aide au CV et Entretiens d’embauche animés par le GE64.

Profitez-en pour découvrir plus d’une dizaine d’entreprises adhérentes du GE64 qui vous présenteront leurs structures et leurs métiers.

L’après-midi à 14h30, plongez dans les coulisses de l’usine Lur Berri à Aïcirits découvrez la production et ses métiers en action (sur inscription auprès du GE64). .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

