Marche de l’enclave des papes sixième édition Richerenches
Marche de l’enclave des papes sixième édition Richerenches samedi 11 octobre 2025.
Marche de l’enclave des papes sixième édition
Richerenches Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Marche au profit de la SPA de l’Enclave, et des Restos du Coeur.
Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr
English :
Walk in aid of SPA de l’Enclave and Restos du Coeur.
German :
Wanderung zu Gunsten des Tierschutzvereins der Enclave und der « Restos du Coeur ».
Italiano :
Passeggiata a favore della SPA de l’Enclave e dei Restos du Coeur.
Espanol :
Marcha a beneficio del SPA de l’Enclave y de los Restos du Coeur.
