Marche de l’enclave des papes sixième édition Richerenches

Marche de l’enclave des papes sixième édition Richerenches samedi 11 octobre 2025.

Marche de l’enclave des papes sixième édition

Richerenches Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Marche au profit de la SPA de l’Enclave, et des Restos du Coeur.

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

English :

Walk in aid of SPA de l’Enclave and Restos du Coeur.

German :

Wanderung zu Gunsten des Tierschutzvereins der Enclave und der « Restos du Coeur ».

Italiano :

Passeggiata a favore della SPA de l’Enclave e dei Restos du Coeur.

Espanol :

Marcha a beneficio del SPA de l’Enclave y de los Restos du Coeur.

