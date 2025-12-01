Marché de Léon Marché de créateurs et d’artisans Tours

Marché de Léon Marché de créateurs et d’artisans

Radio Béton lance son Marché de Léon dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours, et ça va rocker !

Une cinquantaine d’artistes et artisans présenteront leurs créations originales et décalées durant deux jours de fête made by Béton !

1 Rue des Minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire marchedeleon@radiobeton.com

English :

Radio Béton launches its Marché de Léon in the peristyle of Tours Town Hall, and it’s going to rock!

Some fifty artists and craftsmen will be showcasing their original, offbeat creations over two days of festivities made by Béton!

German :

Radio Béton startet seinen Marché de Léon im Peristyl des Rathauses von Tours, und es wird rocken!

Rund fünfzig Künstler und Kunsthandwerker werden ihre originellen und schrägen Kreationen während eines zweitägigen Festes made by Béton präsentieren!

Italiano :

Radio Béton inaugura il Marché de Léon nel peristilio del Municipio di Tours, e sarà una vera e propria festa!

Una cinquantina di artisti e artigiani presenteranno le loro creazioni originali e stravaganti in due giorni di festeggiamenti a base di Béton!

Espanol :

Radio Béton lanza su Marché de Léon en el peristilo del Ayuntamiento de Tours, ¡y lo va a petar!

Unos cincuenta artistas y artesanos expondrán sus originales y extravagantes creaciones durante dos días de fiesta made by Béton

