Marche de l’Epiphanie Haut-Clocher

Marche de l’Epiphanie

9 Rue de l’Église Salle polyvalente Haut-Clocher Moselle

Pour bien débuter l’année, l’association Les Sans Peur du Landbach vous propose leur traditionnelle marche de l’Epiphanie d’environ 10 km. Rendez vous à la salle polyvalente à partir de 10h00. Départ unique à 10h30. Après la marche, un repas soupe aux pois, saucisse et galette des rois vous attend à la salle. L’après-midi sera consacrée aux jeux de société pour partager un moment convivial. N’oubliez pas d’apportez les vôtres ! Il est possible de participer uniquement à la marche ou uniquement au repas. Le coupon de réservation se trouve dans le document ci-joint, à retourner avant le 31 décembre à l’adresse indiquée.Tout public

9 Rue de l’Église Salle polyvalente Haut-Clocher 57400 Moselle Grand Est +33 6 17 93 33 72

To get the year off to a good start, the association Les Sans Peur du Landbach is offering their traditional Epiphany walk of around 10 km. Meet at the salle polyvalente from 10.00am. Single start at 10.30am. After the walk, a meal of pea soup, sausage and galette des rois awaits you at the hall. The afternoon will be devoted to board games to share a convivial moment. Don’t forget to bring your own! It’s possible to take part only in the walk or only in the meal. The reservation coupon is in the attached document, to be returned before December 31 to the address indicated.

