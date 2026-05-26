Marche de l’espoir au profit du Téléthon L’Escale Veauche

Veauche

Marche de l’espoir au profit du Téléthon

L’Escale 96 rue du gabion Veauche Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

4 circuits 6, 12, 18 et 24 km avec ravitaillements sur les circuits. Les bénéfices seront intégralement reversés à l’afm Téléthon. Dans le cadre d’une demarche ecologique apportez vos gobelets.

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L’Escale 96 rue du gabion Veauche 42340 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 60 53 03

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English :

4 circuits of 6, 12, 18 and 24 km, with refreshment points along the way. All profits will be donated to the afm Téléthon. As part of our ecological approach, please bring your own cups.

L’événement Marche de l’espoir au profit du Téléthon Veauche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Forez Est