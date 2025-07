Marche de l’Espoir La Châtaigneraie

Marche de l’Espoir La Châtaigneraie dimanche 21 septembre 2025.

Marche de l’Espoir

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

marche de l’espoir randonnées pédestres

Départ salle des Silènes pour 5 circuits de randonnées pédestres :

– 25 km, entre 7h30 et 7h45

– 20 km, entre 7h45 et 8h

– 15 km, entre 8h et 9h

-10 km, entre 9h et 10h

– 5 km, entre 10h et 10h30.

Acheminement en bus sur tous les parcours.

Animations sur le parcours

Tarifs 6€ pour les 5 et 10 km 7€ pour les 15, 20 et 25 km.

Vente de repas au tarif de 10€.

Il est conseillée de réserver en ligne sur le site internet www.randovendee.fr. .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 86 14 69 51 lagem-taaba@orange.fr

English :

marche de l’espoir walking tours

German :

marsch der hoffnung wanderungen

Italiano :

cammino della speranza tour a piedi

Espanol :

paseo de la esperanza rutas a pie

L’événement Marche de l’Espoir La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin