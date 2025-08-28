Marché de l’été animé Place de l’église Commana

Place de l’église Le bourg Commana Finistère

Début : 2025-08-28 17:30:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

2025-08-28

Artisans et producteurs locaux pain, fromage, légumes, savons, crêpes, vins, plats à emporter, bijoux, livres d’occasion.

Animation avec Gérard Jaffrès. .

Place de l’église Le bourg Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 00 13

