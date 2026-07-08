Marché de l’été animé Commana
jeudi 6 août 2026 · Commana
Informations pratiques
Commana
Marché de l’été animé
Place de l’Église Commana Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:30:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Artisans et producteurs locaux pain, fromage, légumes, crêpes, pizzas, vins, plats thaïlandais, saucissons, bonbons, bijoux, librairie ambulante ….
Musique avec Orkestre Eklektik.
Animations vélos insolites, balade avec les ânes. .
Place de l’Église Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 00 13
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English :
L’événement Marché de l’été animé Commana a été mis à jour le 2026-07-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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