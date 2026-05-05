Cortrat

Marché de l’été de l’AMAPP

Cortrat Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Marché de l’été de l’AMAPP

Marché d’été de l’Amapp de 17h30 à 20h.Marché ouvert à tous, pour vous faire découvrir l’AMAPP et ses nombreux producteurs (légumes, fruits, viandes, fromage, huiles, pâtes, pains, farine, crêpes, confitures , miels, chocolats, vins…) et artisans (objet en bois, bijoux, savon, bougie…) Restauration légère sur place et buvette. .

Cortrat 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 65 70 98

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English :

AMAPP summer market

L’événement Marché de l’été de l’AMAPP Cortrat a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD