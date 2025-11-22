Marche de l’étoile Oberbronn

Marche de l’étoile

2 rue Principale Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Plongez-vous dans la magie de Noël grâce au chemin de lumières et aux animations tout au long de la soirée !

Animations crèche vivante, passage du Saint-Nicolas, atelier de bricolage, scénettes et contes de Noël, orgue de barbarie, méditation musicale et mur d’expression. Vente de décorations de Noël et de bredele. Petite restauration.

Concerts Rhinwagges, à 18h, dans la chapelle du Couvent (réservation obligatoire, 10 €/personne)

Mélody Gospel, à 19h, dans l’église catholique

Ensemble vocal de Saverne, à 20h30, dans la chapelle du Couvent .

2 rue Principale Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 02 46 18 anweiller@orange.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas thanks to the path of lights and entertainment throughout the evening!

German :

Tauchen Sie dank des Lichterwegs und der Animationen den ganzen Abend lang in den Weihnachtszauber ein!

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale grazie al percorso di luci e animazioni per tutta la serata!

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad gracias al camino de luces y la animación durante toda la velada

