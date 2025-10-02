L’Étrat

Marché de L’Etrat

Place du marché L’Étrat Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-01 08:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Marché de produits alimentaires avec trois stands (fruits, fromages et poissons).

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Place du marché L’Étrat 42580 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 91 31 31

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English :

Food market with three stalls (fruit, cheese and fish).

L’événement Marché de L’Etrat L’Étrat a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès