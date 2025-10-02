Marché de L’Etrat L’Étrat
Marché de L’Etrat L’Étrat dimanche 1 novembre 2026.
L’Étrat
Marché de L’Etrat
Place du marché L’Étrat Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-01 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Marché de produits alimentaires avec trois stands (fruits, fromages et poissons).
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Place du marché L’Étrat 42580 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 91 31 31
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English :
Food market with three stalls (fruit, cheese and fish).
L’événement Marché de L’Etrat L’Étrat a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès