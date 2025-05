Marche de l’histoire et du patrimoine entre le Chesne et Bairon – Foyer rural Bairon et ses environs, 7 juin 2025 07:00, Bairon et ses environs.

Ardennes

Marche de l’histoire et du patrimoine entre le Chesne et Bairon Foyer rural 1 place de la mairie Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Le Comité d’Histoire, le Cercle d’Études Vouzinoises Octave-Guelliot (CEVOG) et la Société d’Histoire des Ardennes vous invitent à une marche du patrimoine commentée à la découverte de l’histoire et des patrimoines bâtis et naturels du lac de Bairon et ses environs.Cette marche de 8 km vous est proposée à 3 horaires, sur inscription 13h30, 14h00, 14h30. 6 étapes commentées prendront place au long d’un parcours de marche facile (peu ou pas de dénivelé) – Le Chesne Eglise Saint-Jacques- La Croix de Carrefour- La Chaussée des deux étangs (voie romaine)- La Chapelle Saint-Brice (XIIe s.)- La jetée du nouvel étang et la zone Natura 2000 du vieil-étang de Bairon- La Maison du cantonnierInscription fortement recommandée (nombre de billets = nombre de personnes à inscrire). La participation à cet événement, comme à tous les événements organisés par le Comité d’Histoire Régionale, est entièrement gratuite.

.

Foyer rural 1 place de la mairie

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 3 26 70 85 99 chr@grandest.fr

English :

The Comité d?Histoire, the Cercle d?Études Vouzinoises Octave-Guelliot (CEVOG) and the Société d?Histoire des Ardennes invite you to take part in a guided heritage walk to discover the history and built and natural heritage of Lac de Bairon and the surrounding area.This 8 km walk is offered at 3 times, on registration: 1:30 pm, 2:00 pm, 2:30 pm. there will be 6 guided stages along an easy walking route (with little or no change in altitude):- Le Chesne: Eglise Saint-Jacques- La Croix de Carrefour- La Chaussée des deux étangs (Roman road)- La Chapelle Saint-Brice (12th c.)- La jetée du nouvel étang and the Natura 2000 area of the old Bairon lake- La Maison du cantonnierRegistration strongly recommended (number of tickets = number of people to register). Participation in this event, as in all events organized by the Comité d?Histoire Régionale, is entirely free of charge.

German :

Das Comité d’Histoire, der Cercle d’Études Vouzinoises Octave-Guelliot (CEVOG) und die Société d’Histoire des Ardennes laden Sie zu einer kommentierten Wanderung zum Kulturerbe ein, um die Geschichte sowie das Bau- und Naturerbe des Lac de Bairon und seiner Umgebung zu entdecken.Diese 8 km lange Wanderung wird zu drei verschiedenen Zeiten angeboten, für die Sie sich anmelden müssen: 13:30 Uhr, 14:00 Uhr und 14:30 Uhr. 6 kommentierte Etappen werden auf einer leichten Wanderstrecke (wenig oder kein Höhenunterschied) stattfinden:- Le Chesne: Kirche Saint-Jacques- Das Kreuz von Carrefour- Die Chaussée des deux étangs (Römerstraße)- Die Kapelle Saint-Brice (12. Jh.)- Die Anlegestelle des neuen Teichs und das Natura 2000-Gebiet des alten Teichs von Bairon- Das Haus des KantonniersAnmeldung dringend empfohlen (Anzahl der Tickets = Anzahl der anzumeldenden Personen). Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist, wie bei allen vom Komitee für Regionalgeschichte organisierten Veranstaltungen, völlig kostenlos.

Italiano :

Il Comité d’Histoire, il Cercle d’Études Vouzinoises Octave-Guelliot (CEVOG) e la Société d’Histoire des Ardennes vi invitano a partecipare a una passeggiata guidata alla scoperta della storia e del patrimonio edilizio e naturale del Lac de Bairon e dei suoi dintorni.Passeggiata di 8 km in 3 orari, previa iscrizione: 13.30, 14.00 e 14.30. sono previste 6 tappe guidate su un percorso facile (con poca o nessuna variazione di altitudine):- Le Chesne: chiesa di Saint-Jacques- La Croix de Carrefour- La Chaussée des deux étangs (strada romana)- La Chapelle Saint-Brice (XII secolo)- La jetée du nouvel étang e l’area Natura 2000 del vecchio lago di Bairon- La Maison du cantonnierLa registrazione è fortemente raccomandata (numero di biglietti = numero di persone da registrare). La partecipazione a questo evento, come a tutti gli eventi organizzati dal Comité d’Histoire Régionale, è completamente gratuita.

Espanol :

El Comité de Historia, el Cercle d’Études Vouzinoises Octave-Guelliot (CEVOG) y la Société d’Histoire des Ardennes le invitan a participar en una marcha patrimonial guiada para descubrir la historia y el patrimonio arquitectónico y natural del Lac de Bairon y sus alrededores.Recorrido de 8 km en 3 horarios, previa inscripción: 13:30 h, 14:00 h y 14:30 h. se realizarán 6 etapas guiadas a lo largo de un recorrido a pie fácil (con poco o ningún desnivel):- Le Chesne: iglesia Saint-Jacques- La Croix de Carrefour- La Chaussée des deux étangs (calzada romana)- La Chapelle Saint-Brice (siglo XII)- La jetée du nouvel étang y la zona Natura 2000 del antiguo lago de Bairon- La Maison du cantonnierSe recomienda encarecidamente inscribirse (número de entradas = número de personas que deben inscribirse). La participación en este acto, como en todos los organizados por el Comité de Historia Regional, es totalmente gratuita.

L’événement Marche de l’histoire et du patrimoine entre le Chesne et Bairon Bairon et ses environs a été mis à jour le 2025-05-09 par Ardennes Tourisme