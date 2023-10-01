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Marché de L’Horme L’Horme

Marché de L’Horme L’Horme vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Place Lanet

Ville : 42152 L'Horme

Département : Loire

Début : 2026-10-02T08:00:00

Fin : 2026-12-31T13:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

L’Horme

Marché de L’Horme

Place Lanet L’Horme Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Marché de producteurs.
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Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 22 12 09  culture@ville-horme.fr

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English :

Farmers’ market.

L’événement Marché de L’Horme L’Horme a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès