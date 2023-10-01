L’Horme

Marché de L’Horme

Place Lanet L’Horme Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-02 08:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Marché de producteurs.

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Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 22 12 09 culture@ville-horme.fr

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English :

Farmers’ market.

L’événement Marché de L’Horme L’Horme a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès