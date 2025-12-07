Marché de Lieurac Lieurac

Marché de Lieurac Lieurac dimanche 7 décembre 2025.

Ariège

Marché de Lieurac Hangar Sourrouille Lieurac Ariège

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Nouveau Un marché local et bio à Lieurac



Un nouveau rendez-vous pour la vallée. Un marché de producteur.trice.s et artisan.e.s le 7 de chaque mois à partir de 16H30!

Hangar Sourrouille

Lieurac 09300 Ariège Occitanie lieuraclocal@gmail.com

English : The market in Lieurac

New: A local and organic market in Lieurac



A new event for the valley. A farmers’ and craftsmen’s market on the 7th of each month from 4.30pm!

German :

Neu: Ein lokaler und biologischer Markt in Lieurac



Ein neuer Termin für das Tal. Ein Markt mit Erzeugern und Handwerkern, der jeden 7. des Monats ab 16.30 Uhr stattfindet!

Italiano :

Novità: un mercato locale e biologico a Lieurac



Un nuovo evento per la valle. Un mercato contadino e artigianale il 7 di ogni mese a partire dalle 16.30!

Espanol : Mercado de Lieurac

Novedad: un mercado local y ecológico en Lieurac



Un nuevo evento para el valle. Un mercado de agricultores y artesanos el 7 de cada mes a partir de las 16.30 horas.

L’événement Marché de Lieurac Lieurac a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares