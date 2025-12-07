Marché de Lieurac Lieurac
Marché de Lieurac Lieurac dimanche 7 décembre 2025.
Ariège
Marché de Lieurac Hangar Sourrouille Lieurac Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Nouveau Un marché local et bio à Lieurac
Un nouveau rendez-vous pour la vallée. Un marché de producteur.trice.s et artisan.e.s le 7 de chaque mois à partir de 16H30!
.
Hangar Sourrouille
Lieurac 09300 Ariège Occitanie lieuraclocal@gmail.com
English : The market in Lieurac
New: A local and organic market in Lieurac
A new event for the valley. A farmers’ and craftsmen’s market on the 7th of each month from 4.30pm!
German :
Neu: Ein lokaler und biologischer Markt in Lieurac
Ein neuer Termin für das Tal. Ein Markt mit Erzeugern und Handwerkern, der jeden 7. des Monats ab 16.30 Uhr stattfindet!
Italiano :
Novità: un mercato locale e biologico a Lieurac
Un nuovo evento per la valle. Un mercato contadino e artigianale il 7 di ogni mese a partire dalle 16.30!
Espanol : Mercado de Lieurac
Novedad: un mercado local y ecológico en Lieurac
Un nuevo evento para el valle. Un mercado de agricultores y artesanos el 7 de cada mes a partir de las 16.30 horas.
L’événement Marché de Lieurac Lieurac a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares