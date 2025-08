MARCHÉ DE L’ILLUSTRATION IMPERTINENTE N°8 – Le marché le plus coquin de Paris Le Hasard Ludique Paris

MARCHÉ DE L’ILLUSTRATION IMPERTINENTE N°8 – Le marché le plus coquin de Paris Le Hasard Ludique Paris samedi 4 octobre 2025.

Les 4 & 5 octobre, le marché de l’illustration impertinente revient pour une édition aussi coquine que gourmande !

Cette année, notre sélection d’artistes s’est attelée à mijoter un imaginaire érotique où plaisir des yeux rime avec appétit des corps. Entre dessins à croquer, fantasmes qui donnent l’eau à la bouche et ateliers bien assaisonnés, on explore les liens entre bouffe et désir, toujours avec humour, audace et un brin de malice au cœur de l’assiette.

Un festin visuel, sensoriel et subversif, pour raviver vos papilles comme vos pulsions.

À déguster sans modération.

Pic-nique crapuleux d’Anna Tebo

Au programme des fessetivités :

Marché d’illustrateurs·rices et exposants·es

[samedi et dimanche en accès libre · de 12h à 19h]

Anna Maria Riccobono · Anna Tébo · Coucouaurélien · Édouard Rowehy · Estelle Reb · Estine Coquerelle · Gabriel Mafféïs · Jeanne Kiviger · Julie Nivert · Justine Thevenin · Laura Richard · Le Cheveu Blanc · Diptyque érotique / Leïla F.B · Louise de Crozals · Lucy Chenu · Maliv · Marie Casaÿs · Minh Fâ · Nelly Magneron · Noémie Naoumi · Paul’s Dudes · Petrouchkaka · Tue L’amour

+ à venir

Le Bal des Putxs – Strip club édition

[samedi · 20h · 14€* en prévente – billetterie ci-dessous]

Dans ce strip club d’un nouveau genre, arène trouble du désir, Le Bal des Putxs convoque la nourriture comme un autre langage du corps : gluant, juteux, assumé. Ici, les fraises passent de bouche en bouche, les bananes deviennent des armes lesbiennes, et les gâteaux dégoulinent d’envie. Entre chaque dj set, la scène s’ouvre comme une bouche affamée où chaque croc est un geste de pouvoir, un pacte sensuel et politique. Rien n’est décor, tout est viscère : les performeuses offrent, dévorent, renversent. Entre vin, fluides corporels et chant, c’est une cérémonie où l’on goûte autant qu’on se brûle.

Dîner Laisser Couler, une expérience Pectine studio x gauze collective

[dimanche · 19h · dès 40€* en prévente, dîner compris – ️ cliquez ici ]

Liquide, excitante et texturée le dîner Laisser couler est une expérience sensorielle et culinaire en quatre temps, des caresses à la fusion des fluides. Entre intimité et poésie, ce dîner raconte l’exploration des sexualités et des corps à travers une scénographie artistique, des outils de dégustation et des mets faisant référence au squirt.

Une création originale de Pectine studio, duo de designers culinaires en collaboration avec le collectif gauze.

Le repas sera en 4 temps avec une bouchée d’introduction (lèvres contre lèvres), entrée (caresses), plat (squirt), dessert (mélange des fluides)

️ cliquez ici pour accéder à la billetterie du dîner

Et + à venir !

MARCHÉ DE L’ILLUSTRATION IMPERTINENTE N°8

– Le marché le plus coquin de Paris le 4 & 5 octobre au Hasard Ludique !

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

gratuit sous condition

Certaines activités sont payantes.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/autre/2025-07-01/march%C3%A9-de-lillustration-impertinente-n8 +33981986755 https://fb.me/e/8x856TsTF https://fb.me/e/8x856TsTF