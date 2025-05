MARCHÉ DE L’OBJET GRAPHIQUE – LA FORÊT ÉLECTRIQUE Toulouse, 7 juin 2025 07:00, Toulouse.

Haute-Garonne

MARCHÉ DE L’OBJET GRAPHIQUE LA FORÊT ÉLECTRIQUE 37 Chemin de Lapujade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Un festival pour promouvoir valoriser et enrichir la culture graphique et les arts visuels à Toulouse !

La Forêt Électrique accueille cette année le Marché de l’Objet Graphique Figuré.e pour un week-end dans le cadre du festival Figuré.e #5 qui change de format cette année et devient une saison. Une saison pour promouvoir valoriser et enrichir la culture graphique et les arts visuels à Toulouse !

Au programme affiches, micro-éditions, fanzines, sérigraphies, risographies et autres trouvailles graphiques à emporter. Mais aussi des ateliers et des animations. Le dimanche soir, une projection de courts-métrages et de clips animés vient clore la journée dans une ambiance conviviale.

Restauration et bar sur place.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet .

LA FORÊT ÉLECTRIQUE 37 Chemin de Lapujade

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie festival@figure-e.com

English :

A festival to promote and enrich graphic culture and the visual arts in Toulouse!

German :

Ein Festival zur Förderung, Aufwertung und Bereicherung der grafischen Kultur und der visuellen Künste in Toulouse!

Italiano :

Un festival per promuovere e arricchire la cultura grafica e le arti visive a Tolosa!

Espanol :

Un festival para promover y enriquecer la cultura gráfica y las artes visuales en Toulouse

L’événement MARCHÉ DE L’OBJET GRAPHIQUE Toulouse a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE