Marche de l’Omelette

Cour de l’école Poisson Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Venez découvrir (ou peut-être même re-découvrir! ) le beau village de Poisson grâce aux 4 parcours que nous vous avons préparés ( 5, 10, 16, 21 km). Petits et grands auront le loisir de se balader sur les sentiers boisés et peu de bitume abîmera leurs souliers. Des ravitaillements seront présents pour vous permettre de reprendre quelques forces et profiter par la même occasion du paysage environnant. Vous pourrez également, au détour des chemins, admirer la vallée de l’Arconce et déguster à votre arrivée la fameuse omelette préparée par nos soins ! .

Cour de l’école Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 17 69 75 comitedesfetes.poisson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche de l’Omelette

L’événement Marche de l’Omelette Poisson a été mis à jour le 2026-01-21 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III