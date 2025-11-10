Marche de l’Omelette Tancon
Marche de l’Omelette Tancon dimanche 4 octobre 2026.
Marche de l’Omelette
Salle des Fêtes Tancon Saône-et-Loire
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
2026-10-04
5 parcours (5-10-15-20-25 km) dans les sous-bois. Ravitaillements sur tous les parcours et omelette à l’arrivée. .
Salle des Fêtes Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 27 82 mibrunier71@gmail.com
