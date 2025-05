Marché de Longueville-sur-Scie – Longueville-sur-Scie, 18 mai 2025 08:00, Longueville-sur-Scie.

Seine-Maritime

Marché de Longueville-sur-Scie Place de la mairie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-12-14 12:30:00

Date(s) :

2025-05-18

2025-05-25

2025-06-01

2025-06-08

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

2025-09-07

2025-09-14

2025-09-21

2025-09-28

Le dimanche matin, faites une halte à Longueville-sur-Scie, les exposants y sont de plus en plus nombreux sur la place face à la mairie. Vous trouverez les produits de la Ferme de Creppeville, une crémerie, un horticulteur, une boulangerie, une boucherie, un poissonnier, une cave à vin, du miel, … et des fruits et légumes bien sûr!

Après les emplettes ( ou avant si vous avez du frais à mettre au frigo) faites un tour dans les ruines du château Gauthier Giffard et découvrez un ruché d’Abeilles noires. S’il vous reste encore un peu de temps, mangez au Cheval Blanc ! Aussi parcourez le village à l’aide du dépliant Longueville-à-pied disponible en mairie.

Place de la mairie

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

English : Marché de Longueville-sur-Scie

On Sunday mornings, make a stop at Longueville-sur-Scie, the exhibitors are more and more numerous on the square in front of the town hall. You will find products from the Creppeville Farm, a creamery, a horticulturist, a bakery, a butcher, a fishmonger, a wine cellar, honey, … and fruits and vegetables of course!

After shopping (or before if you have fresh produce to put in the fridge), take a tour in the ruins of the Gauthier Giffard castle and discover a black bee hive. If you still have some time left, eat at the Cheval Blanc! Also, take a tour of the village with the help of the Longueville-à-pied brochure available at the town hall.

German :

Machen Sie am Sonntagmorgen einen Zwischenstopp in Longueville-sur-Scie. Auf dem Platz gegenüber dem Rathaus gibt es immer mehr Aussteller. Hier finden Sie die Produkte der Ferme de Creppeville, eine Molkerei, einen Gartenbaubetrieb, eine Bäckerei, eine Metzgerei, einen Fischhändler, einen Weinkeller, Honig, … und natürlich Obst und Gemüse!

Nach dem Einkaufen (oder vorher, wenn Sie etwas Frisches im Kühlschrank haben) machen Sie einen Spaziergang zu den Ruinen des Schlosses Gauthier Giffard und entdecken Sie einen Bienenstock mit schwarzen Bienen. Wenn Sie noch etwas Zeit übrig haben, essen Sie im Cheval Blanc! Außerdem können Sie das Dorf mithilfe des Faltblatts Longueville-à-pied durchstreifen, das im Rathaus erhältlich ist.

Italiano :

La domenica mattina, fermatevi a Longueville-sur-Scie, dove ci sono sempre più bancarelle sulla piazza di fronte al municipio. Troverete i prodotti della fattoria Creppeville, una cremeria, un orticoltore, un panificio, una macelleria, un pescivendolo, una cantina, il miele? e naturalmente frutta e verdura!

Dopo aver fatto la spesa (o prima, se avete prodotti freschi da mettere in frigo), fate un giro tra le rovine dello Château Gauthier Giffard e scoprite un alveare di api nere. Se avete ancora un po’ di tempo a disposizione, mangiate allo Cheval Blanc! Inoltre, fate un giro del villaggio con l’aiuto dell’opuscolo Longueville-à-pied disponibile presso il municipio.

Espanol :

Los domingos por la mañana, deténgase en Longueville-sur-Scie, donde cada vez hay más puestos en la plaza frente al ayuntamiento. Encontrará los productos de la granja de Creppeville, una cremería, una horticultura, una panadería, una carnicería, una pescadería, una bodega, miel… y frutas y verduras, por supuesto

Después de hacer la compra (o antes si tiene productos frescos para meter en la nevera), haga una visita a las ruinas del castillo de Gauthier Giffard y descubra una colmena de abejas negras. Si aún te queda tiempo, ¡come en el Cheval Blanc! Además, haga un recorrido por el pueblo con la ayuda del folleto Longueville-à-pied disponible en el ayuntamiento.

