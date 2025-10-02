Marché de Lorette Lorette
Marché de Lorette Lorette vendredi 2 octobre 2026.
Lorette
Marché de Lorette
Place du 3ème Millénaire Lorette Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-02 16:00:00
fin : 2026-12-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Marché de producteurs.
Venez découvrir des produits régionaux et leurs producteurs.
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Place du 3ème Millénaire Lorette 42420 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 73 30 44 mairie@ville-lorette.fr
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English : Marché
Farmers’ market.
Come and discover regional products and their producers.
L’événement Marché de Lorette Lorette a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès