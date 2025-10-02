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Marché de Lorette Lorette

Marché de Lorette Lorette vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Place du 3ème Millénaire

Ville : 42420 Lorette

Département : Loire

Début : 2026-10-02T16:00:00

Fin : 2026-12-31T19:00:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lorette

Marché de Lorette

Place du 3ème Millénaire Lorette Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-02 16:00:00
fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Marché de producteurs.
Venez découvrir des produits régionaux et leurs producteurs.
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Place du 3ème Millénaire Lorette 42420 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 73 30 44  mairie@ville-lorette.fr

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English : Marché

Farmers’ market.
Come and discover regional products and their producers.

L’événement Marché de Lorette Lorette a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès