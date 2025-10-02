Lorette

Marché de Lorette

Place du 3ème Millénaire Lorette Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-02 16:00:00

fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Marché de producteurs.

Venez découvrir des produits régionaux et leurs producteurs.

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Place du 3ème Millénaire Lorette 42420 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 73 30 44 mairie@ville-lorette.fr

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English : Marché

Farmers’ market.

Come and discover regional products and their producers.

L’événement Marché de Lorette Lorette a été mis à jour le 2025-10-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès