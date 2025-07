Marche « De l’origine de la Terre à maintenant » Parking de la Vallée du Creyer Le Folgoët

Marche du Temps Profond de 4,6 kms guidée, pour revivre les 4,6 milliards d’années d’évolution de la Terre. Cette expérience en mouvement, jalonnée de stations, permet de découvrir les différentes étapes d’évolution de la Terre (formation de la Lune, des océans, des continents, apparition de la vie…) en parcourant des distances plus ou moins grandes entre chacune.

Cela nous rappelle que notre existence humaine est un concours de multiples circonstances fascinantes et qu’il est essentiel de prendre soin de toutes les formes de vie sur la Terre, notre maison commune, pour que nous puissions continuer à y vivre.

On protège ce qu’on aime et on aime ce qu’on connaît Jacques Cousteau

Inscription obligatoire par mail ou téléphone .

Parking de la Vallée du Creyer (aire de camping-car en face Basilique) Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 35 63 84 48

