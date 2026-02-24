Marché de Montalivet

Vendays-Montalivet Gironde

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

2026-04-01

Le marché où chacun trouve son bonheur.

Le marché de Montalivet, véritable incontournable du Médoc, séduit un public très large grâce à la richesse et à la diversité de ses étals. Avec plus de 200 exposants en haute saison, on y trouve chaque jour un mélange unique de produits locaux, spécialités régionales, créations artisanales et saveurs venues d’ailleurs.

Ce marché animé incarne parfaitement l’esprit de Vendays-Montalivet une station balnéaire authentique, ouverte sur le monde mais attachée à ses traditions et à son lien avec la nature. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, chacun familles, gourmets, curieux ou simples promeneurs découvre, goûte et repart les bras chargés de trésors.

Plus qu’un lieu de shopping, le marché de Montalivet est une expérience sensorielle et humaine qui fait battre le cœur et fait la renommée de ce petit coin de paradis atlantique ! .

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12

