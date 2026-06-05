MARCHÉ DE MONTARNAUD Montarnaud
MARCHÉ DE MONTARNAUD Montarnaud vendredi 5 juin 2026.
Montarnaud
MARCHÉ DE MONTARNAUD
Allée de l’Esplanade Montarnaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16
Rendez-vous tous les Vendredis de 8h à 13h, pour le Marché traditionnel de Montarnaud, sur la place de l’Esplanade.
(8 exposants)
Producteur bio
• Le potager de Laurence Légumes, fruits, plantes aromatiques, plants
maraîchers, aromatiques, floraux, miel.
.
Allée de l’Esplanade Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84
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English : MARCHÉ DE MONTARNAUD
Join us every Friday from 8am to 1pm for the traditional Montarnaud Market, on the Place de l’Esplanade.
(8 exhibitors)
Organic producer
? Le potager de Laurence: Vegetables, fruit, aromatic plants, vegetable
herbs, flowers, honey.
L’événement MARCHÉ DE MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT