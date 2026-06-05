Montarnaud

MARCHÉ DE MONTARNAUD

Allée de l’Esplanade Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16

Rendez-vous tous les Vendredis de 8h à 13h, pour le Marché traditionnel de Montarnaud, sur la place de l’Esplanade.

(8 exposants)

Producteur bio

• Le potager de Laurence Légumes, fruits, plantes aromatiques, plants

maraîchers, aromatiques, floraux, miel.

.

Allée de l’Esplanade Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

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English : MARCHÉ DE MONTARNAUD

Join us every Friday from 8am to 1pm for the traditional Montarnaud Market, on the Place de l’Esplanade.

(8 exhibitors)

Organic producer

? Le potager de Laurence: Vegetables, fruit, aromatic plants, vegetable

herbs, flowers, honey.

L’événement MARCHÉ DE MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT