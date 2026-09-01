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AGENDA · Morre

Marché de Morre Morre

samedi 12 septembre 2026 · Morre

Marché de Morre Morre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
25410 Morre
Département
Doubs
Tarif

Morre

Marché de Morre

Morre Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-12 2026-12-26

Venez profiter du marché pour rencontrer les producteurs et artisans locaux !
2ème et 4ème samedi du mois 9h à 12h   .

Morre 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   environnement@grandbesancon.fr

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English : Marché de Morre

L’événement Marché de Morre Morre a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON