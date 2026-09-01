AGENDA · Morre
Marché de Morre Morre
samedi 12 septembre 2026 · Morre
Informations pratiques
Morre
Marché de Morre
Morre Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-12 2026-12-26
Venez profiter du marché pour rencontrer les producteurs et artisans locaux !
2ème et 4ème samedi du mois 9h à 12h .
Morre 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté environnement@grandbesancon.fr
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English : Marché de Morre
L’événement Marché de Morre Morre a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON