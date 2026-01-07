Marché de Murol Murol

Marché de Murol

Centre-bourg Murol Puy-de-Dôme

Début : 2026-01-28 09:00:00

fin : 2026-03-11 13:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22

Venez flâner sur ce marché, labellisé Marché de France .

Centre-bourg Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 88 60 67 otsancy-accueil@sancy.com

English : Murol market

Come and stroll through this market, labelled Marché de France .

It is held every Wednesday morning, all year round

In all the streets of the village during the summer holidays, with the food market in the Place de l’Église.

In the rue George Sand, near the Post Office, during the rest of the year.

Outside the summer period, a small food market.

