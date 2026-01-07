Marché de Murol Murol
Marché de Murol Murol mercredi 28 janvier 2026.
Marché de Murol
Centre-bourg Murol Puy-de-Dôme
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-03-11 13:00:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22
Venez flâner sur ce marché, labellisé Marché de France .
.
Centre-bourg Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 88 60 67 otsancy-accueil@sancy.com
English : Murol market
Come and stroll through this market, labelled Marché de France .
It is held every Wednesday morning, all year round
In all the streets of the village during the summer holidays, with the food market in the Place de l’Église.
In the rue George Sand, near the Post Office, during the rest of the year.
Outside the summer period, a small food market.
