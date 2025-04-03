Marché de Nevers A la Grande Pâture Nevers

Rue Maréchal Lyautey Nevers Nièvre

Début : 2025-08-21 08:00:00

fin : 2025-09-11 13:30:00

2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01

Marché à la Grande Pâture tous les jeudis de 8h à 13h30.

Rendez vous Rue Maréchal-Lyautey.

Sur place alimentation, bazar, vêtements…

Jusqu’à 35 échoppes. .

Rue Maréchal Lyautey Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté commerce@ville-nevers.fr

