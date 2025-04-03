Marché de Nevers A la Grande Pâture Nevers
Marché de Nevers A la Grande Pâture Nevers jeudi 21 août 2025.
Marché de Nevers A la Grande Pâture
Rue Maréchal Lyautey Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 08:00:00
fin : 2025-09-11 13:30:00
Date(s) :
2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01
Marché à la Grande Pâture tous les jeudis de 8h à 13h30.
Rendez vous Rue Maréchal-Lyautey.
Sur place alimentation, bazar, vêtements…
Jusqu’à 35 échoppes. .
Rue Maréchal Lyautey Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté commerce@ville-nevers.fr
L’événement Marché de Nevers A la Grande Pâture Nevers a été mis à jour le 2025-03-04 par OT Nevers