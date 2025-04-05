Marché de Nevers Place Carnot Nevers
Place Carnot Nevers Nièvre
Début : 2025-08-16 06:30:00
fin : 2026-04-11 13:00:00
Date(s) :
2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
Un des marchés couvert de Nevers qui vous accueille du mardi au vendredi de 7h à 12h45 (sauf vendredi 19h) et le samedi de 6h30 à 13h.
Marché alimentaire jusqu’à 30 échoppes. .
Place Carnot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté commerce@ville-nevers.fr
