Marché de Nevers Place Carnot Nevers

Marché de Nevers Place Carnot Nevers samedi 16 août 2025.

Marché de Nevers Place Carnot

Place Carnot Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 06:30:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Un des marchés couvert de Nevers qui vous accueille du mardi au vendredi de 7h à 12h45 (sauf vendredi 19h) et le samedi de 6h30 à 13h.

Marché alimentaire jusqu’à 30 échoppes. .

Place Carnot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté commerce@ville-nevers.fr

English : Marché de Nevers Place Carnot

German : Marché de Nevers Place Carnot

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Nevers Place Carnot Nevers a été mis à jour le 2025-05-30 par OT Nevers