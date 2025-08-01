Marché de Nexon Nexon

Place de la République Nexon Haute-Vienne

Début : 2025-08-01

fin : 2025-10-31

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12

Les vendredis matin, venez faire le plein de bons produits locaux à Nexon, place la République. Retrouvez suivant les saisons un boucher-charcutier-traiteur, un éleveur-fromager (chèvres et vaches), un maraîcher, un primeur, un horticulteur, un volailler. Tous les 3ème vendredis du mois, le marché s’étoffe avec quelques producteurs et artisans supplémentaires. .

Place de la République Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

English : Marché de Nexon

Every Friday morning, come and stock up on good local produce at Place la République in Nexon. Depending on the season, you’ll find: a butcher, a delicatessen, a goat and cow farmer, a greengrocer, a market gardener, a horticulturist and a poulterer. Fair every 3rd Friday of the month.

German : Marché de Nexon

Freitags morgens können Sie sich mit guten Produkten eindecken. Je nach Saison finden Sie hier: einen Metzger, Fleischer und Feinkosthändler, einen Züchter und Käser (Ziegen und Kühe), einen Gemüsegärtner, einen Gemüsehändler, einen Gartenbaubetrieb und einen Geflügelhändler. Am 3. Freitag des Monats finden Sie einige zusätzliche Produzenten und Handwerker.

Italiano :

Il venerdì mattina, venite a fare scorta di buoni prodotti. A seconda della stagione, troverete un macellaio, un norcino e un salumiere, un allevatore di capre e mucche, un ortolano, un fruttivendolo, un orticoltore e un pollivendolo. Il terzo venerdì del mese troverete altri produttori e artigiani.

Espanol : Marché de Nexon

Los viernes por la mañana, venga a abastecerse de buenos productos. Según la temporada, encontrará un carnicero, un charcutero y una charcutería, un ganadero de cabras y vacas, un horticultor, un verdulero, un horticultor y un pollero. El tercer viernes de cada mes, encontrará algunos productores y artesanos más.

