Marché de Nexon Nexon

Les vendredis matin, venez faire le plein de bons produits locaux à Nexon, place la République. Retrouvez suivant les saisons un boucher-charcutier-traiteur, un éleveur-fromager (chèvres et vaches), un maraîcher, un primeur, un horticulteur, un volailler. Tous les 3ème vendredis du mois, le marché s’étoffe avec quelques producteurs et artisans supplémentaires. .

Place de la République Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

English : Marché de Nexon

Every Friday morning, come and stock up on good local produce at Place la République in Nexon. Depending on the season, you’ll find: a butcher, a delicatessen, a goat and cow farmer, a greengrocer, a market gardener, a horticulturist and a poulterer. Fair every 3rd Friday of the month.

