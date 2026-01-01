Marché de Nexon Nexon
Marché de Nexon Nexon vendredi 9 janvier 2026.
Marché de Nexon
Place de la République Nexon Haute-Vienne
Début : 2026-01-09
fin : 2026-12-31
2026-01-09
Les vendredis matin, venez faire le plein de bons produits locaux à Nexon, place la République. Retrouvez suivant les saisons un boucher-charcutier-traiteur, un éleveur-fromager (chèvres et vaches), un maraîcher, un primeur, un horticulteur, un volailler. Tous les 3ème vendredis du mois, le marché s’étoffe avec quelques producteurs et artisans supplémentaires. .
Place de la République Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
English : Marché de Nexon
Every Friday morning, come and stock up on good local produce at Place la République in Nexon. Depending on the season, you’ll find: a butcher, a delicatessen, a goat and cow farmer, a greengrocer, a market gardener, a horticulturist and a poulterer. Fair every 3rd Friday of the month.
