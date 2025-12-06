Marché de Noël ● Noël 2025 Soorts-Hossegor
Marché de Noël ● Noël 2025
Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-27
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28
Le marché de Noël au Parc Rosny.
Le programme complet des animations est à retrouver sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/fetes-de-fin-dannee-2025-programme-des-animations. .
English : Marché de Noël ● Noël 2025
Christmas market at Parc Rosny.
