Marché de Noël ️♂️ Crépy-en-Valois
Marché de Noël ️♂️ Crépy-en-Valois dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël ️♂️
16 Avenue de Levallois Perret Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez vivre la magie de Noël et faites le plein d’idées cadeaux !
Animations, dégustations, stands variés
Animation spéciale Yoga du rire (gratuite)
Sessions 10h30–11h00 ou 16h30–17h00
Enfants acceptés à partir de 5 ans
Places limitées à 15 personnes par session !
Inscription sur place ou par message au 06 58 04 19 27
Un moment convivial et familial à ne pas manquer
Dimanche 7 décembre
⛄ 10h à 18h
Au club Fitness HIIO
16 avenue Levallois-Perret Vrépy-en-Valois
Entrée libre
Tombola 2€
16 Avenue de Levallois Perret Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
? Come and experience the magic of Christmas and stock up on gift ideas!
Entertainment, tastings, various stands
Special entertainment: Laughter Yoga (free)
Sessions: 10:30?11:00 or 16:30?17:00
Children aged 5 and over accepted
Places limited to 15 people per session!
Registration on site or by message 06 58 04 19 27
A family-friendly event not to be missed
? Sunday, December 7th
? 10 am to 6 pm
? At Club Fitness HIIO
16 avenue Levallois-Perret Vrépy-en-Valois
Free admission
2? raffle
German :
? Erleben Sie den Zauber von Weihnachten und decken Sie sich mit Geschenkideen ein!
Animationen, Verkostungen, verschiedene Stände
Spezielle Animation: Lachyoga (kostenlos)
Sitzungen: 10.30?11.00 Uhr oder 16.30?17.00 Uhr
Kinder ab 5 Jahren werden akzeptiert
Die Plätze sind auf 15 Personen pro Sitzung begrenzt!
Anmeldung vor Ort oder per Nachricht an 06 58 04 19 27
Ein geselliger und familienfreundlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten
? Sonntag, den 7. Dezember
? 10 bis 18 Uhr
? Im HIIO Fitness Club
16 avenue Levallois-Perret Vrépy-en-Valois
Eintritt frei
Tombola 2?
Italiano :
? Venite a vivere la magia del Natale e a fare scorta di idee regalo!
Intrattenimento, degustazioni, stand vari
Intrattenimento speciale: Yoga della risata (gratuito)
Sessioni: 10.30-11.00 o 16.30-17.00
Si accettano bambini a partire dai 5 anni
Posti limitati a 15 persone per sessione!
Iscrizioni in loco o per messaggio al numero 06 58 04 19 27
Un’esperienza per famiglie da non perdere
? Domenica 7 dicembre
♪ 10am to 6pm
? Presso il Club HIIO Fitness
16 avenue Levallois-Perret Vrépy-en-Valois
Ingresso libero
Lotteria 2?
Espanol :
? Venga a vivir la magia de la Navidad y haga acopio de ideas para regalar
Entretenimiento, degustaciones, varios stands
Animación especial: Yoga de la Risa (gratuito)
Sesiones: 10.30-11.00 h. o 16.30-17.00 h
Se aceptan niños a partir de 5 años
Plazas limitadas a 15 personas por sesión
Inscripción in situ o por mensaje al 06 58 04 19 27
Una experiencia familiar que no debe perderse
? Domingo 7 de diciembre
de 10.00 a 18.00 horas
? En el HIIO Fitness Club
16 avenue Levallois-Perret Vrépy-en-Valois
Entrada gratuita
Sorteo 2?
