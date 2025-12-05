Marché de Noël #1 Au Courcy’rcuit Courcy

2 Place Lefrançois Delalande Courcy Manche

3 Marché de Noël Au Courcy’rcuit, les vendredis 5, 12 et 19 décembre, de 18h à 20h, sur la place piétonne devant l’épicerie-bar.

Exposants se présenter directement au Courcy’rcuit ou nous contacter par mail pour en discuter aucourcyrcuit@ecomail.fr

>>> Pour participer, il suffit d’être adhérent à l’association (adhésion annuelle de 10 €). Être adhérent permet également de vendre ponctuellement ses produits toute l’année, au-delà des marchés de Noël.

• Les stands seront installés à l’extérieur, sous des tentes dans la mesure du possible.

• Un feu convivial sera installé au centre de la place pour réchauffer l’ambiance.

• Il y aura un peu de musique et une atmosphère festive pour accompagner les exposants et les visiteurs (et peut être des petites surprises). .

2 Place Lefrançois Delalande Courcy 50200 Manche Normandie +33 6 14 02 05 35 aucourcyrcuit@ecomail.fr

