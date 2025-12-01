Marché de Noël 100% Côte-d’Or Les Jardins du Département Dijon
Marché de Noël 100% Côte-d’Or Les Jardins du Département Dijon samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël 100% Côte-d’Or
Les Jardins du Département 23 Boulevard de la Trémouille Dijon Côte-d’Or
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël 100% Côte-d’Or Magie & gourmandises au Marché de Noël du Département
️ Samedi 13 & dimanche 14 décembre 2025
Jardins du Département, Dijon
️ Entrée libre Animations gratuites
Comme chaque année, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or vous invite à partager un moment chaleureux et festif dans les Jardins du Département transformés pour l’occasion en un univers féerique.
Un week-end magique pour petits et grands
Marché 100 % Côte-d’Or avec des producteurs & artisans locaux
Ateliers de décoration pour les enfants
Rencontre avec le Père Noël et ses lutins
Spectacles, concerts & animations tout au long des deux journées
Ambiance conviviale et décor enchanteur
️ L’occasion parfaite pour remplir sa hotte de produits locaux et soutenir les filières courtes et le savoir-faire de la Côte-d’Or !
Horaires
Samedi 11h à 21h30
Dimanche 10h à 18h
Entrées
23 boulevard de la Trémouille
53 bis rue de la Préfecture, Dijon
À noter Plus d’infos et liste des exposants à venir !
Plus d’infos sur https://www.cotedor.fr/agenda/magie-et-gourmandises-vous-attendent-au-marche-de-noel-du-departement .
Les Jardins du Département 23 Boulevard de la Trémouille Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
