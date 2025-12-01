Marché de Noël 100% Côte-d’Or Les Jardins du Département Dijon

Marché de Noël 100% Côte-d’Or

Les Jardins du Département 23 Boulevard de la Trémouille Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Marché de Noël 100% Côte-d’Or Magie & gourmandises au Marché de Noël du Département

️ Samedi 13 & dimanche 14 décembre 2025

Jardins du Département, Dijon

️ Entrée libre Animations gratuites

Comme chaque année, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or vous invite à partager un moment chaleureux et festif dans les Jardins du Département transformés pour l’occasion en un univers féerique.

Un week-end magique pour petits et grands

Marché 100 % Côte-d’Or avec des producteurs & artisans locaux

Ateliers de décoration pour les enfants

Rencontre avec le Père Noël et ses lutins

Spectacles, concerts & animations tout au long des deux journées

Ambiance conviviale et décor enchanteur

️ L’occasion parfaite pour remplir sa hotte de produits locaux et soutenir les filières courtes et le savoir-faire de la Côte-d’Or !

Horaires

Samedi 11h à 21h30

Dimanche 10h à 18h

Entrées

23 boulevard de la Trémouille

53 bis rue de la Préfecture, Dijon

À noter Plus d’infos et liste des exposants à venir !

Plus d’infos sur https://www.cotedor.fr/agenda/magie-et-gourmandises-vous-attendent-au-marche-de-noel-du-departement .

Les Jardins du Département 23 Boulevard de la Trémouille Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

