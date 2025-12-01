Marché de Noël 100% gourmand à la Vertueuse La Vertueuse Yssingeaux

Marché de Noël 100% gourmand à la Vertueuse

La Vertueuse, 180 rue du Docteur Pipet, Yssingeaux, Haute-Loire

Début : 2025-12-21 08:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

La Vertueuse organise son Marché de Noël Gourmand de 8h30 à 18h à la brasserie/boutique.

+33 4 71 75 95 01

English :

La Vertueuse organizes its Marché de Noël Gourmand from 8:30 am to 6 pm at the brasserie/boutique.

