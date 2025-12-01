Marché de Noël 100% gourmand à la Vertueuse La Vertueuse Yssingeaux
La Vertueuse 180 rue du Docteur Pipet Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-21 08:30:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
La Vertueuse organise son Marché de Noël Gourmand de 8h30 à 18h à la brasserie/boutique.
English :
La Vertueuse organizes its Marché de Noël Gourmand from 8:30 am to 6 pm at the brasserie/boutique.
