Marché de Noel 2025 à la ferme des caprices de sidonie Ronchères

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Programme de notre MARCHE DE NOËL à la ferme

Vente de viande SALERS issu directement de notre troupeau!

Pâtes fermières produites à partir de blé cultivé dans nos champs!

Dimanche midi, dégustons dans la plus pure tradition paysanne, un POT AU FEU de SALERS à partir de midi.

Venez rencontrer nos producteurs et surtout vous régalez avec leurs gourmandises ou merveilles artisanales

L’Âme des Sacres Forgeron Coutelier Créateur de Couteaux

Fil d’Amour Création aux crochets (doudous, peluches, …)

Claire et le Bois Jeux et créations autour du bois

Le Sans pour Cent Pâtisserie cookies, granola, ours guimauve

Les Vergers Saint Pierre Arboriculteurs jus de pomme Bio

La Chocolaterie de Chloé Chocolatière rien que du chocolat!

Ribambelle de Blandine Création tissus et et accessoires

Herbabulle Tisanes

Les ruchers Carlier Apiculteur Miel, pain d’épice, pollen, …

Atelier Vagabonde Tourneur sur bois créations en bois

Le Coeur d’une Pierre Artisanat et pierres Bijoux et accessoires

La Bêêêrgerie de Charly Eleveur ovin plats cuisinés et terrines

Typhaine DOUILLARD Artisanat Porcelaine

Mon jardin Bulle Artiste végétal stabilisé

Nicole et ses confitures tout n’est pas le titre, car elle coud

Monsieur et madame Vitrail là, tout est dans le titre!

La Fromagerie de la HAYE Eleveuse Bovin Produits laitiers

Patati patata Maraichers Fruits et légumes

Folies buissonnières Artisanat floral Créations florales

Navi-yéyé Productrice gourmandises de cacahuètes, coco…

Les Mêêêrveilles de chèvres Eleveuse de chèvres Yaourts

3R Evènementiel Artisanat Créations de la table

La fabrique créative Décoration d’intérieur fait à la main

Le Fournil des 3 vallées Paysan Boulanger

La Belle Jeanne Artisan Vins élaborés à base de fruits

Papalou Paysans meuniers Farine et préparations

OIKAOIKA Jeux pédagogiques et ludiques

Typikah Torréfacteur artisanal

La Ferme du Pré Grandin Préparations maraîchères

L’atelier 02 Créations et luminaires en bois et fer forgés

EARL de Party Héliciculteur

Senteur d’Antan Moulages et diffuseurs de fragrances naturelles

Tricot Mitaines, bonnet, et petits vêtements pour poupées

