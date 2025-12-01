Marché de Noel 2025 à la ferme des caprices de sidonie Ronchères
Marché de Noel 2025 à la ferme des caprices de sidonie Ronchères samedi 13 décembre 2025.
11 Rue des Vaches Ronchères Aisne
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Programme de notre MARCHE DE NOËL à la ferme
Vente de viande SALERS issu directement de notre troupeau!
Pâtes fermières produites à partir de blé cultivé dans nos champs!
Dimanche midi, dégustons dans la plus pure tradition paysanne, un POT AU FEU de SALERS à partir de midi.
Venez rencontrer nos producteurs et surtout vous régalez avec leurs gourmandises ou merveilles artisanales
L’Âme des Sacres Forgeron Coutelier Créateur de Couteaux
Fil d’Amour Création aux crochets (doudous, peluches, …)
Claire et le Bois Jeux et créations autour du bois
Le Sans pour Cent Pâtisserie cookies, granola, ours guimauve
Les Vergers Saint Pierre Arboriculteurs jus de pomme Bio
La Chocolaterie de Chloé Chocolatière rien que du chocolat!
Ribambelle de Blandine Création tissus et et accessoires
Herbabulle Tisanes
Les ruchers Carlier Apiculteur Miel, pain d’épice, pollen, …
Atelier Vagabonde Tourneur sur bois créations en bois
Le Coeur d’une Pierre Artisanat et pierres Bijoux et accessoires
La Bêêêrgerie de Charly Eleveur ovin plats cuisinés et terrines
Typhaine DOUILLARD Artisanat Porcelaine
Mon jardin Bulle Artiste végétal stabilisé
Nicole et ses confitures tout n’est pas le titre, car elle coud
Monsieur et madame Vitrail là, tout est dans le titre!
La Fromagerie de la HAYE Eleveuse Bovin Produits laitiers
Patati patata Maraichers Fruits et légumes
Folies buissonnières Artisanat floral Créations florales
Navi-yéyé Productrice gourmandises de cacahuètes, coco…
Les Mêêêrveilles de chèvres Eleveuse de chèvres Yaourts
3R Evènementiel Artisanat Créations de la table
La fabrique créative Décoration d’intérieur fait à la main
Le Fournil des 3 vallées Paysan Boulanger
La Belle Jeanne Artisan Vins élaborés à base de fruits
Papalou Paysans meuniers Farine et préparations
OIKAOIKA Jeux pédagogiques et ludiques
Typikah Torréfacteur artisanal
La Ferme du Pré Grandin Préparations maraîchères
L’atelier 02 Créations et luminaires en bois et fer forgés
EARL de Party Héliciculteur
Senteur d’Antan Moulages et diffuseurs de fragrances naturelles
Tricot Mitaines, bonnet, et petits vêtements pour poupées
Source Caprices de Sidonie 0 .
11 Rue des Vaches Ronchères 02130 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 32 91 69
