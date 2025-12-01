Marché de Noêl 2025 à Pertuis centre ville de Pertuis Pertuis

Marché de Noêl 2025 à Pertuis

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 8h. centre ville de Pertuis Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-20 08:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Pertuis organise son Marché de Noël le samedi 20 décembre.

Le marché de Noël de Pertuis se tient le 20 décembre pour vous offrir une ambiance magique et chaleureuse.



C’est l’occasion idéale de trouver des idées de cadeaux originales et uniques grâce aux artisans locaux, qui proposent des créations fait main, des décorations et des produits gourmands.



Profitez de l’atmosphère festive et des animations pour vivre pleinement la magie des fêtes. .

centre ville de Pertuis Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 10 89 41

English :

Pertuis is holding its Christmas Market on Saturday December 20.

German :

Pertuis veranstaltet am Samstag, den 20. Dezember, seinen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Pertuis organizza il suo mercatino di Natale sabato 20 dicembre.

Espanol :

Pertuis celebra su mercado navideño el sábado 20 de diciembre.

