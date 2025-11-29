MARCHE DE NOEL 2025

Abeilhan Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Le domaine St-Geoges d’Ibry vous accueille pour le marché de Noël, avec dégustation et vente de vins, plusieurs possibilités de restauration (de l’entrée au dessert), ainsi que plusieurs exposants et la présence de Lou Raunier , artiste peintre.

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 18 info@saintgeorgesdibry.com

English :

The Domaine St-Geoges d’Ibry welcomes you to its Christmas market, with wine tasting and sales, several catering options (from starter to dessert), as well as several exhibitors and the presence of Lou Raunier , painter.

German :

Das Weingut St-Geoges d’Ibry empfängt Sie zum Weihnachtsmarkt mit Weinverkostung und -verkauf, mehreren Essensmöglichkeiten (von der Vorspeise bis zum Dessert) sowie mehreren Ausstellern und der Anwesenheit von Lou Raunier , einer Malerin.

Italiano :

Il Domaine St-Geoges d’Ibry vi dà il benvenuto al suo mercatino di Natale, con degustazione e vendita di vini, un’offerta di ristorazione (dall’antipasto al dolce), diversi espositori e la presenza di Lou Raunier , un pittore.

Espanol :

El Domaine St-Geoges d’Ibry le da la bienvenida a su mercado navideño, con degustación y venta de vinos, diversas opciones de restauración (desde entrantes hasta postres), numerosos expositores y la presencia de Lou Raunier , pintor.

