Marché de Noël 2025 Terrasse de l’Europe Autun

Marché de Noël 2025

Terrasse de l’Europe Rue du Général André Demetz Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Dès le vendredi 12 décembre, la terrasse de l’Europe accueillera les premiers visiteurs du marché de Noël, de 17h à 21h. Une quarantaine d’exposants feront briller vos yeux et vos papilles créations artisanales, spécialités sucrées ou salées, sans oublier les stands de restauration et de boissons pour profiter pleinement de l’ambiance conviviale du marché. Un groupe de musique Funk sera également sur le marché ce jour pour vous proposer des sets de chansons !

Dès 20h, la chapelle du Saint Sacrement vibrera avec le très attendu Noël des enfants par les chœurs de la maîtrise de la Cathédrale, moment chaleureux et festif où la magie de Noël se vit en famille.

Le samedi 13 décembre, le marché battra son plein de 11h à 21h. À 16h, le parvis du lycée Bonaparte sera le théâtre d’un concours, spécialement dédiés aux enfants, de décoration de sapins. De quoi laisser éclater leur créativité et leur bonne humeur tout en faisant rayonner l’esprit de Noël. Une chorale éclatée prendra également place ce samedi pour le bonheur de chacun !

Puis, à 19h, rendez-vous sur la place du Champ de Mars pour un spectacle acrobatique lumineux unique ! Jongleries lumineuses, acrobaties spectaculaires et effets pyrotechniques offriront au public un moment suspendu, où la nuit s’illuminera de mille feux.

Le dimanche 14 décembre, le marché s’animera de 11h à 18h, sous le signe de la convivialité. Les visiteurs pourront également profiter des déambulations féeriques des Fabulleux.

Tout au long du week-end, le Père Noël sera présent, accompagné d’Olaf, le célèbre bonhomme de neige de la Reine des Neiges et d’un renne. Ils déambuleront dans les rues commerçantes pour aller à la rencontre des familles.

Mercredi 17 décembre, à partir de 14h, rendez-vous à l’Espace Saint-Jean (22 rue Naudin) pour une après-midi festive avec les centres sociaux de la Ville d’Autun, le CIAS, les associations et les habitants. .

Terrasse de l’Europe Rue du Général André Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

English : Marché de Noël 2025

German : Marché de Noël 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël 2025 Autun a été mis à jour le 2025-11-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)