Marché de Noël 2025 d’Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Venez parcourir les rues d’Amboise et profiter de son marché de Noël le vendredi12, samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.

Partez à la rencontre des commerçants qui proposeront des produits de fêtes huîtres, foie gras, vin chaud, pain d’épices, pâtisseries allemandes…et des artisans qui exposeront diverses créations telles que décorations florales, jouets en bois, textiles, bijoux, chapeaux, poteries…

Accès libre.

Église Saint-Florentin, espace Henri d’Orléans et place Michel Debré. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

English : Amboise Christmas Market 2025

Stroll through the streets of Amboise and enjoy its Christmas market on Friday 12th, Saturday 13th and Sunday 14th December 2025.

German :

Schlendern Sie am Freitag, dem 12., Samstag, dem 13. und Sonntag, dem 14. Dezember 2025 durch die Straßen von Amboise und genießen Sie den Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Venite a scoprire le strade di Amboise e godetevi il suo mercatino di Natale venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025.

Espanol : Mercado navideño 2025 de Amboise

Venga a recorrer las calles de Amboise y disfrute de su mercado navideño el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025.

