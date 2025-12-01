Marché de Noel 2025 de Branches Salle des Fêtes Branches

Marché de Noel 2025 de Branches

Salle des Fêtes 8 Route de Guerchy Branches Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

La commune de Branches vous accueille, avec de nombreux exposants, pour une soirée autour de l’artisanat et des métiers de

bouche. .

Salle des Fêtes 8 Route de Guerchy Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 79 33 mairie-de-branches-89@wanadoo.fr

English : Marché de Noel 2025 de Branches

