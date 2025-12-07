MARCHÉ DE NOËL 2025 DE CHALONNES SUR LOIRE Chalonnes-sur-Loire

MARCHÉ DE NOËL 2025 DE CHALONNES SUR LOIRE

Place de l’Hôtel de Ville Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël 2025 de Chalonnes sur Loire

La Fête des marrons fête ses 30 ans !

Nous vous attendons nombreux pour souffler les bougies avec nous.

Des animations dédiées à cet anniversaire sont prévues.

D’autre part, nous inaugurerons cette année la Rue des Lutins !

Cette rue sera un espace dédié aux familles et enfants qui pourront rencontrer le Père Noël dans son chalet en bois, et s’exercer à des ateliers de créations artisanales.

Détails pratiques pour les exposants

Accueil des exposants à 7h30 devant l’Hôtel de Ville.

Un chèque de caution de 100 € ainsi qu’une rallonge électrique de 50 mètres minimum est à prévoir pour ceux qui souhaitent emprunter un adaptateur électrique afin de se brancher aux bornes à disposition.

Attention, merci de réserver votre adaptateur électrique au moment de l’inscription, au risque sinon de ne pas en avoir le jour J.

Chaque exposant devra apporter

de quoi abriter son stand (ex tonnelles)

des décorations de Noël pour son stand, éléments indispensables pour créer une ambiance de Noël. .

Place de l’Hôtel de Ville Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 74 21 88 marchedenoelchalonnes@gmail.com

English :

Chalonnes sur Loire Christmas Market 2025

German :

Weihnachtsmarkt 2025 in Chalonnes sur Loire

Italiano :

Mercatino di Natale di Chalonnes sur Loire 2025

Espanol :

Mercado de Navidad Chalonnes sur Loire 2025

